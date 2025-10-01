Китай упростил доступ зерновых хлопьев из РФ на свой рынок

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Китай упростил доступ некоторых российских продуктов переработки зерна на свой рынок.

"Больше не требуется прохождение процедуры анализа фитосанитарных рисков и подписание соответствующих двусторонних протоколов для вывоза из России в Китай хлопьев: смесь "4 злака" (овес, рожь, пшеница, ячмень), гречневых, пшенных и кукурузных", - сообщает Россельхознадзор со ссылкой на информацию Главного таможенного управления КНР.

При этом перед началом поставок заинтересованные в экспорте компании-производители должны самостоятельно пройти регистрацию в китайской системе CIFER, отмечается в сообщении.

Вопрос о поставках этой продукции из РФ в Китай без прохождения процедуры анализа фитосанитарных рисков был обсужден на заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветнадзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов в сентябре.