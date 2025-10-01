Российский эксперт считает критически малым большинство партии Санду для формирования кабинета министров

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Член Российской ассоциации политических консультантов Владимир Шаповалов считает, что пропрезидентская партия Молдавии "Действие и солидарность", несмотря на фальсификацию парламентских выборов и масштабное давление на оппозицию, ослабила свои позиции.

"В сравнении с предыдущими выборами правящая партия потеряла восемь мандатов и сохраняет критически малое большинство, необходимое для формирования правительства", - сказал Шаповалов в среду на "круглом столе" Экспертного института социальных исследований.

Он отметил, что в абсолютных показателях прозападная партия получила почти на 130 тысяч голосов избирателей меньше, чем президент республики год назад.

"Как мы видим, несмотря на массовые нарушения, масштабные фальсификации, давление на оппозицию, проевропейская партия не смогла достичь сколько-нибудь значимого результата и оторваться от оппозиции", - отметил эксперт.

По его словам, "на территории республики Молдова, правящая партия проиграла выборы, так же, как Майя Санду год назад", а результат получен только за счет зарубежных участков.

"Еще днем (в день голосования 28 сентября) находясь на избирательном участке, Майя Санду заявила журналистам, что результаты выборов могут быть аннулированы по аналогии с результатами выборов в соседней Румынии. Значит, были основания бояться за результат. Не просто так Майя Санду произнесла эти слова", - сказал Шаповалов.

По мнению эксперта, Санду, действительно, готовилась отменить выборы, узнав реальные результаты. "Она не была уверена, что сможет настолько сфальсифицировать выборы, чтобы объявить свою партию победителем", - считает Шаповалов.

Согласно опубликованным на сайте избирательной комиссии Молдавии предварительным результатам выборов в парламент после обработки 100% протоколов для голосования, партия "Действие и солидарность" (PAS) одержала победу, набрав 50,2% голосов избирателей и сохранив большинство в парламенте. "Патриотический блок социалистов, коммунистов и будущее Молдовы" получил 24,18% голосов избирателей, блок "Альтернатива" - 7,67% голосов, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" - 5,62% голосов. Мандаты в парламенте будут распределены следующим образом: партия PAS - 55 из 101 мандата в парламенте, патриотический блок - 26 мандатов, блок "Альтернатива" - 8 мандатов, "Наша партия" и партия "Демократия дома" - по 6 мандатов.