Власти Афганистана опровергли введение в стране запрета на интернет

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" опровергает обвинения в запрете на интернет, сообщает в среду Associated Press.

"Новости о том, что мы якобы наложили запрет на интернет, являются не основанными на реальности слухами", - приводит агентство заявление движения.

По словам представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, приостановка интернет-соединения связана с ремонтными работами по замене пришедших в негодность волоконно-оптических кабелей. Срок восстановления работы интернета не сообщается.

Ранее в среду в ООН заявили, что отключение интернета в Афганистане осложняет помощь пострадавшим от землетрясения. Это затронуло не только деятельность ООН и ее партнеров, но и программы здравоохранения, банковские и финансовые услуги.

В минувший понедельник в Афганистане приостановили телекоммуникации и оптоволоконную связь.

Несколько недель назад движение "Талибан" начало ограничивать интернет, как было заявлено, в целях борьбы с "пороком" и аморальностью.

