США и коалиция приступают к сокращению воинского контингента в Ираке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - США и их союзники по международной коалиции приступают к сокращению военной миссии в Ираке, заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

"Это сокращение отражает наш совместный успех в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и знаменует собой попытку перехода к прочному партнерству США и Ирака в области безопасности в соответствии с национальными интересами США, Конституцией Ирака и Стратегическим рамочным соглашением между США и Ираком", - отметил он.

Парнелл подчеркнул, что это партнерство будет поддерживать безопасность США и Ирака и укрепит возможности Багдада для "экономического развития, привлечения инвестиций и укрепления регионального лидерства".

Высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности сообщил изданию Stars and Stripes, что в Ираке останется менее двух тысяч американских военнослужащих. Большинство из них будут размещено в Эрбиле и Багдаде.

Высокопоставленный представитель иракских служб безопасности также на условиях анонимности сообщил AP, что вывод американских войск уже начался несколько недель назад из Багдада и с авиабазы Айн-аль-Асад на западе Ирака.