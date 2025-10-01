Каллас констатировала отсутствие консенсуса ЕС об использовании российских активов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU -Руководители стран Евросоюза пока не пришли к общему мнению по поводу идеи использования замороженных активов России на нужды Украины, заявила журналистам в Копенгагене глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Не все страны ЕС согласны с планом. Нам еще нужно проделать большую работу", - сказала она.

При этом она отметила, что в нынешней ситуации не хотела бы называть дедлайн для принятия решения. "Мы будем стараться работать как можно быстрее", - отметила Каллас.

Ранее в Кремле заявили, что подвергнут судебному преследованию тех лиц и страны, которые присвоят замороженные российские активы или дивиденды от них.