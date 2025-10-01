Европейские лидеры обсудят в Копенгагене укрепление обороны ЕС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС соберутся в среду в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета, посвященное вопросам укрепления обороны ЕС и усиления помощи Украине.

"Мы сосредоточимся на двух направлениях: укреплении общей готовности Европы к обороне и усилении нашей поддержки Украины", - написал глава Евросовета Антониу Кошта в письме-приглашении на саммит европейским лидерам.

В материалах к этой встрече на высшем уровне ЕС отмечается, что европейские руководители вернутся к этим двум темам на следующем официальном заседании Европейского совета 23-24 октября 2025 года.

Также сообщается, что обсуждение путей укрепления обороны Европы будет проходить в том числе в связи с недавними нарушениями беспилотниками воздушного пространства ряда стран ЕС, ответственность за которые в Брюсселе возлагают на Россию. Как считают в Евросовете, эти инциденты демонстрируют "необходимость ускорения и активизации усилий ЕС по созданию Европы, способной эффективно, автономно и сообща реагировать на общие угрозы".

"Наша амбициозная цель решительно повысить общую готовность Европы к 2030 году воплощает это обязательство", - заявил Кошта в своем письме.

Он предложил на встрече в Копенгагене уделить главное внимание "конкретным шагам по развитию потенциала с целью формирования общего понимания того, что ожидается от ЕС и государств-членов для достижения нашей цели по оборонной готовности к 2030 году". Среди первоочередных мер - поддержка государств восточного фланга Евросоюза.

Планируется в ходе обсуждения разработать "рекомендации для Европейской комиссии и высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности и обороны в соответствии с их дорожной картой относительно следующих шагов по достижению цели ЕС по повышению оборонной готовности". Эта "дорожная карта" будет представлена и обсуждена на заседании Европейского совета 23-24 октября 2025 года.

"В Копенгагене я также хотел бы обсудить, как оказать дальнейшую поддержку Украине и достичь справедливого и прочного мира. ЕС и его государства-члены лидируют в предоставлении критически важной экономической, военной и политической помощи Украине. Предлагаю сосредоточиться на том, как обеспечить надёжную и предсказуемую поддержку Украины", - говорится в обращении Кошты к европейским лидерам.

Он, намерен, в частности, рассмотреть вопрос о том, "как продолжить поддержку украинских вооружённых сил как главного гаранта суверенитета и безопасности страны, одновременно усиливая давление на Россию, в том числе путём ужесточения санкций".

На сегодняшний день ЕС и его государства-члены предоставили Украине более 173,5 млрд евро помощи, напомнили в Брюсселе.

Кроме того, главы государств и правительств стран ЕС обсудят "путь Украины в Евросоюз, включая реформы и шаги на пути к вступлению в ЕС".

"Процесс вступления Украины в ЕС также должен продолжаться. Несмотря на войну, Украина добилась впечатляющих результатов в проведении реформ. Мы должны обеспечить, чтобы этот импульс нашёл отражение в реальных шагах на её пути к вступлению", - пишет председатель Европейского совета в своем послании европейским лидерам.