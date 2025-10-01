Поиск

Трамп намерен встретиться с Си Цзиньпином через месяц

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал, что через месяц проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я проведу встречу с председателем Китая Си Цзиньпином через четыре недели", - написал он в среду в соцсети Х.

По его словам, "основной темой обсуждения станут соевые бобы".

"Фермеры, выращивающие сою в нашей стране, страдают от Китая, который лишь ведет переговоры, но не приобретает их продукцию. Я никогда не подведу наших фермеров", - отметил американский президент.

США Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин
