США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - США предоставят Киеву данные о целях в России, просят НАТО оказать Украине аналогичную поддержку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам американских официальных лиц, Штаты предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов дальнего радиуса действия по энергетической инфраструктуре России. Это связано с тем, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки Киеву "мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей", сообщили собеседники газеты.

Издание отмечает, что Трамп недавно подписал указ, разрешающий разведывательным службам и Пентагону помогать Украине в нанесении ударов.

При этом, как сообщили источники The Wall Street Journal, Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

США Украина разведданные удары Россия
