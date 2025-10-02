Поиск

The Jerusalem Post пишет, что ХАМАС не согласится с планом Трампа по Газе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ХАМАС, скорее всего, отвергнет мирный план президента США Дональда Трампа по окончанию войны в секторе Газа, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на интервью ВВС высокопоставленного представителя палестинского движения.

Собеседник отметил, что план "служит интересам Израиля" и "игнорирует интересы палестинского народа".

Он также добавил, что ХАМАС отказывается от предусмотренного планом разоружения и сдачи оружия, отвергает любое присутствие "международных стабилизационных сил" в анклаве.

Палестинский чиновник заявил, что еще одним условием, с которым, не согласен ХАМАС, является немедленное освобождение оставшихся заложников, которых ВВС называет "единственным козырем" движения.

Накануне представитель радикальной организации "Исламский джихад" заявил палестинским СМИ, что ХАМАС намерен встретиться с другими палестинскими группировками, чтобы обсудить их реакцию на этот план, который "имеет отношение не только к ХАМАС, но и ко всему палестинскому народу", напоминает издание.

Как сообщалось, Катар, Египет и Турция призвали ХАМАС согласиться на план Трампа.

Представители трех стран - премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман аль Тани, глава египетской разведки Хасан Рашад и директор турецкой разведки Эбрахим Калин в понедельник и вторник встречались с лидерами ХАМАС.

Аль Тани сообщил лидерам движения, что "это (план Трампа - ИФ) была бы лучшая сделка, которую он смог для них заключить, и лучше уже не будет". ХАМАС обещал внимательно изучить положения плана.

Вместе с тем, как сообщал портал Axios, катарский премьер заявил, что план Трампа "все еще находится на ранней стадии и нуждается в доработке", подчеркнув, что необходимы дополнительные переговоры, чтобы превратить принципы в нечто, что может быть реализовано.

Однако во вторник Трамп заявил, что "возможностей для дальнейших переговоров не так много".

Официальные лица США заявляют, что готовы обсудить конкретные просьбы ХАМАС о разъяснениях или поправках, но не будут вновь выносить на обсуждение весь план, говорится в публикации портала.

