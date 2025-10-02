Поиск

Северная Корея готовится к масштабному военному параду

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - КНДР готовится провести на следующей неделе крупномасштабный военный парад в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи, сообщает информагентство "Ренхап".

"Есть признаки того, что Северная Корея готовится к военному параду с участием десятков тысяч человек. Наши военные внимательно следят за подготовкой", - заявил журналистам пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ли Сон Чжун, слова которого приводит агентство.

Ли Сон Чжун также сообщил, что военные зафиксировали передвижение транспортных средств и некоторого военного оборудования. По его словам, вероятно, парад пройдет ночью.

В свою очередь аналитики предположили в беседе с агентством, что Северная Корея может продемонстрировать разрабатываемую межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения "Хвасон-20" во время военного парада или провести ее испытательный запуск в преддверии годовщины.

"Ренхап" напоминает, что 10 октября КНДР будет праздновать 80-летие правящей Трудовой партии Кореи.

КНДР Пхеньян военный парад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

Что случилось этой ночью: четверг, 2 октября

The Jerusalem Post пишет, что ХАМАС не согласится с планом Трампа по Газе

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ

G7 договорилась оказывать давление на закупающие российскую нефть страны

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд
Обострение палестино-израильского конфликта

Движение ХАМАС попросило разъяснений по поводу мирного плана Трампа по Газе

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });