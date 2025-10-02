Северная Корея готовится к масштабному военному параду

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - КНДР готовится провести на следующей неделе крупномасштабный военный парад в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи, сообщает информагентство "Ренхап".

"Есть признаки того, что Северная Корея готовится к военному параду с участием десятков тысяч человек. Наши военные внимательно следят за подготовкой", - заявил журналистам пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ли Сон Чжун, слова которого приводит агентство.

Ли Сон Чжун также сообщил, что военные зафиксировали передвижение транспортных средств и некоторого военного оборудования. По его словам, вероятно, парад пройдет ночью.

В свою очередь аналитики предположили в беседе с агентством, что Северная Корея может продемонстрировать разрабатываемую межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения "Хвасон-20" во время военного парада или провести ее испытательный запуск в преддверии годовщины.

"Ренхап" напоминает, что 10 октября КНДР будет праздновать 80-летие правящей Трудовой партии Кореи.