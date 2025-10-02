Поиск

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тайвань не поддерживает предложение американской стороны о переносе значительного объема производства чипов в США, заявила вице-премьер Тайваня, главный представитель на торговых переговорах Чэн Ли-цзюнь.

Она сказала, что ее переговорная группа не брала и никогда не возьмет на себя обязательств по разделению производства полупроводников с США "50 на 50", пишут CNBC и The Wall Street Journal. В выходные американский министр торговли Говард Латник предложил, чтобы Тайвань производил 50% необходимых Штатам чипов внутри страны.

Выступая перед журналистами после возвращения с торговых переговоров в США Чэн Ли-цзюнь сказала, что предложение о разделении производства полупроводников "50 на 50" даже не обсуждалось, сообщает местное агентство Central News Agency. Она сообщила, что переговоры были сосредоточены на снижении тарифных ставок и освобождении от дополнительных импортных пошлин.

Латник в интервью NewsNation на выходных говорил о том, что в настоящее время 95% спроса в США удовлетворяется за счет микросхем, производимых на Тайване.

Соединенные Штаты ввели пошлины в размере 20% на импорт продукции из Тайваня. Кроме того, тайваньские полупроводники подпадают под действие американских пошлин на все чипы иностранного производства.

Тайвань США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

Что случилось этой ночью: четверг, 2 октября

The Jerusalem Post пишет, что ХАМАС не согласится с планом Трампа по Газе

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ

G7 договорилась оказывать давление на закупающие российскую нефть страны

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7269 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });