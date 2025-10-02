Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тайвань не поддерживает предложение американской стороны о переносе значительного объема производства чипов в США, заявила вице-премьер Тайваня, главный представитель на торговых переговорах Чэн Ли-цзюнь.

Она сказала, что ее переговорная группа не брала и никогда не возьмет на себя обязательств по разделению производства полупроводников с США "50 на 50", пишут CNBC и The Wall Street Journal. В выходные американский министр торговли Говард Латник предложил, чтобы Тайвань производил 50% необходимых Штатам чипов внутри страны.

Выступая перед журналистами после возвращения с торговых переговоров в США Чэн Ли-цзюнь сказала, что предложение о разделении производства полупроводников "50 на 50" даже не обсуждалось, сообщает местное агентство Central News Agency. Она сообщила, что переговоры были сосредоточены на снижении тарифных ставок и освобождении от дополнительных импортных пошлин.

Латник в интервью NewsNation на выходных говорил о том, что в настоящее время 95% спроса в США удовлетворяется за счет микросхем, производимых на Тайване.

Соединенные Штаты ввели пошлины в размере 20% на импорт продукции из Тайваня. Кроме того, тайваньские полупроводники подпадают под действие американских пошлин на все чипы иностранного производства.