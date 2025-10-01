Правительственные учреждения США получили указание приступить к процедуре закрытия в связи с шатдауном

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования (шатдауном), сообщили американские СМИ.

Директор управления Рассел Воут обвинил в предстоящем закрытии ведомств "безумные политические требования демократов, которые включают в себя новые расходы в размере 1 трлн долларов".

Он написал руководителям федеральных учреждений: "Таким образом, пострадавшие агентства теперь должны выполнить свои планы по упорядоченному закрытию".

Воут добавил, что, несмотря на это, сотрудники должны явиться на работу в свой следующий регулярный рабочий день, чтобы провести плановые мероприятия по прекращению работы.

"Мы опубликуем еще один меморандум, в котором будет указано, что функции правительства должны возобновиться, как только президент подпишет законопроект, предусматривающий ассигнования", - сообщил он.

Как сообщалось, Сенат США не смог принять законопроекты демократов и республиканцев о временном финансировании правительства; шатдаун должен наступить в полночь со вторника на среду по местному времени (07:00 по Москве среды).