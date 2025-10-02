Поиск

Турция выдала РФ иностранца, обвиняемого в торговле людьми с последующим изъятием органов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотрудниками полиции задержан иностранец, экстрадированный из Турции по обвинению в торговле людьми с целью изъятия их органов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева сотрудники бюро Интерпола МВД России, ГУ МВД России по Москве и транспортной полиции задержали депортированного из Турецкой Республики иностранца. Он разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинению в торговле людьми в составе организованной группы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - сказала Волк журналистам в четверг.

По версии следствия, в период с 2006 по 2008 год фигурант являлся членом транснациональной организованной группы, которая занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и дальнейшего их использования в теневой трансплантологии.

Обвиняемый вместе с сообщниками убедили несколько россиян прибыть в Косово и за денежную компенсацию согласиться на операцию по изъятию почек. "В результате незаконной операции в одной из частных медицинских клиник города Приштины донорам были причинены тяжкие телесные повреждения", - пояснила представитель МВД.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 и 127.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и торговля людьми). По поручению Генеральной прокуратуры РФ и на основании материалов столичной полиции был организован международный розыск фигуранта. В ходе взаимодействия с зарубежными партнерами по каналам Интерпола было установлено его местонахождение на территории Турции.

"В результате оперативного взаимодействия НЦБ Интерпола МВД России с зарубежными партнерами разыскиваемый депортирован из Турецкой Республики. По прибытии из Стамбула в Москву он был задержан инициатором розыска", - резюмировала Волк.

МВД Турция
