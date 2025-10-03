Поиск

В Чехии стартуют парламентские выборы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Выборы в Палату депутатов парламента пройдут в пятницу и в субботу в Чехии.

Участки для голосования будут открыты в пятницу с 14:00 по 22:00 (с 15:00 до 23:00 мск) и в субботу с 08:00 до 15:00 (с 09:00 до 15:00 мск).

Депутаты избираются в 200-местную нижнюю палату парламента на четыре года по принципу пропорционального представительства.

Оппозиционная партия "Акция недовольных граждан", возглавляемая экс-премьером Андреем Бабишем лидировала, по данным опросов, опубликованным CNN Prima News на прошлой неделе. Эту партию поддерживали 28% респондентов, в то время как 21% выразил поддержку правящей правоцентристской коалиции "Вместе", которую возглавляет премьер Петр Фиала.

Коалиция "Вместе" обещает продолжить поддержку Украины и увеличить расходы на оборону, чтобы соответствовать стандарту НАТО (выделение 5% от ВВП на оборонные нужды). Входящая в состав правительства центристская партия "Старосты и независимые" поддерживает помощь Украине и наращивание обороны в рамках обязательств по НАТО.

"Акция недовольных граждан" обещает прекратить организацию поставок вооружения Украине, а также выражает несогласие с планами по наращиванию оборонного бюджета Чехии. Кроме того, партия выступает против системы солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС.

На выборах заявлены и другие оппозиционные партии. Крайне правая партия "Свобода и прямая демократия" выступает за более решительные меры по ограничению притока иммигрантов, против повышения расходов на оборону и против дальнейшей поддержки Украины, а также требует референдума по выходу Чехии из ЕС и НАТО.

Движение "Достаточно!", возглавляемое Коммунистической партией Чехии и Моравии, также выступает за прекращения членства страны в ЕС и НАТО. В движении считают, что конфликт РФ и Украины был спровоцирован Западом.

Правая партия евроскептиков "Автомобилисты для себя" выступает против "зеленой" политики. Является потенциальным партнером "Акции недовольных граждан".

Чешская "Пиратская партия" также участвует в выборах. Она выступает в поддержку ЕС и НАТО.

Для представительства в палате депутатов партия должна получить не менее 5% голосов.

Вероятнее всего, ни одной из партий не удастся заручиться поддержкой большинства (50% плюс один голос), поэтому партии, набравшей большее количество голосов, придется инициировать коалиционные переговоры.

Затем, как ожидается, чешский президент назначит премьер-министра. Правительство должно будет заручиться доверием палаты депутатов.

Петр Фиала Чехия
