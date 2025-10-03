Глава американского Минфина прогнозировал прорыв на торговых переговорах с Китаем

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что ждет значительного прорыва на следующем раунде переговоров с Китаем по торгово-экономическим вопросам.

"Самое важное, что нас ожидает, - это встреча президента Трампа с председателем компартии Китая Си Цзиньпином в конце месяца", - сказал Бессент, имея в виду предстоящую встречу лидеров двух стран "на полях" саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Он добавил, что его собственные параллельные торговые переговоры с вице-премьером КНР Хэ Лифэном, "которые станут пятым раундом наших переговоров, должны привести к довольно большому прорыву".

По словам министра, Трампу и Си Цзиньпину "будет полезно поговорить лично и определить рамки нашей дальнейшей торговли".