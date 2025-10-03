Поиск

Глава американского Минфина прогнозировал прорыв на торговых переговорах с Китаем

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что ждет значительного прорыва на следующем раунде переговоров с Китаем по торгово-экономическим вопросам.

"Самое важное, что нас ожидает, - это встреча президента Трампа с председателем компартии Китая Си Цзиньпином в конце месяца", - сказал Бессент, имея в виду предстоящую встречу лидеров двух стран "на полях" саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Он добавил, что его собственные параллельные торговые переговоры с вице-премьером КНР Хэ Лифэном, "которые станут пятым раундом наших переговоров, должны привести к довольно большому прорыву".

По словам министра, Трампу и Си Цзиньпину "будет полезно поговорить лично и определить рамки нашей дальнейшей торговли".

Минфин КНР США Скотт Бессент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Путин считает нагнетанием заявления о российских дронах в Европе

Военная операция на Украине

Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Песков заявил, что мирные усилия Трампа разбиваются о скалу европейского милитаризма

Полиция Манчестера установила личность напавшего на людей у синагоги

Венгрия не намерена участвовать в инициативах ЕС по использованию российских активов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7273 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });