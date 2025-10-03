Поиск

Очередь из Белоруссии в Польшу за сутки выросла почти на 800 машин

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки очередь грузовых и легковых автомобилей на въезд из Белоруссии в Польшу увеличилась на 770 машин, сообщили в пятницу в Госпогранкомитете республики.

"Въезда (в Польшу - ИФ) ожидают свыше 2060 грузовых и 530 легковых авто", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что еще сутки назад очередь легковых автомобилей на белорусско-польской границе отсутствовала, при этом "сопредельная сторона приняла на свою территорию лишь 37% легковушек от нормы".

"Польское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи) въезда в Евросоюз ожидает 2060 фур, на 240 больше, чем вчера. Сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 35% большегрузов от нормы", - сообщили в белорусском Госпогранкомитете.

Перед литовскими погранпереходами ожидает оформления 1200 грузовиков и 30 легковых машин.

На единственном действующем КПП на белорусско-латвийской границе сформировалась очередь из 715 фур.

