В Финляндии открылся штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

Штаб расположен недалеко от границы с РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Финляндии в городе Миккели, недалеко от границы с РФ, в пятницу состоялось открытие штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

"Организация государственной обороны - один из наших ключевых интересов. Организация военно-воздушных сил и флота не такой острый вопрос, как организация сухопутной обороны. Мы хотим, чтобы была в полной мере учтена точка зрения Финляндии и чтобы НАТО был силен в сухопутной обороне здесь, в странах Северной Европы", - сказал министр обороны Антти Хаккянен в интервью порталу Yle в связи с церемонией открытия.

Расположенный в 300 километрах от Санкт-Петербурга штаб приступил к работе в начале сентября.

Как заявил ранее СМИ представитель командования сухопутных войск НАТО бригадный генерал Крис Гент, у командования альянса есть две задачи в Миккели. В мирное время штаб планирует и синхронизирует действия стран-членов НАТО, в том числе осуществляет планирование, подготовку и проведение совместных учений, а также других мероприятий мирного времени. Во время войны командует войсками НАТО, действующими в Северной Европе.

Штаб возглавляет норвежец Уве Стаурсет вместе с командующим финской армией генерал-лейтенантом Паси Вялимяки. Штаб подчинен командованию НАТО в Норфолке. В Миккели прибыли офицеры из семи стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, США и Великобритании. Всего в мирное время в штабе будут работать около 50 постоянных сотрудников.