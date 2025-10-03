Гражданин РФ задержан в Сингапуре по запросу США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Полиция Сингапура в пятницу задержала гражданина РФ по обвинению в нарушении американского законодательства, сообщили в российском посольстве в этой стране.

"По поступившей в посольство информации, 3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

В сингапурской полиции посольству подтвердили информацию о задержании россиянина. "Находимся в контакте с его окружением, которому были переданы данные местных адвокатов для оказания юридической помощи. Держим вопрос на оперативном контроле", - добавили в дипмиссии.