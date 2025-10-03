Поиск

Болгария одобрила сербской NIS продажу сети АЗС в пользу болгарской Uni Energy

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по защите конкуренции Болгарии одобрила сербской энергокомпании NIS (входит в "Газпром нефть") продажу своей автозаправочной сети под брендом Gazprom в пользу болгарского топливного трейдера Uni Energy, сообщает портал Novinite.

Комиссия оценивает, что сделка не нарушает конкуренции на местном розничном топливном рынке, хотя Uni Energy также владеет сетью заправок в стране.

Ранее сербская NIS рассматривала возможность выхода с рынков Болгарии и Румынии и провела корпоративное одобрение продажи сети АЗС в Болгарии.

В последнее время на фоне обострения проблем у NIS относительно продления отсрочки американских санкций активизировались слухи о возможности появления у сербской компании новых акционеров. В частности, власти Хорватии заявили, что ожидают изменения структуры собственности NIS для продолжения транспортировки нефти в Сербию. Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович сказал: "Американские санкции не позволят компании JANAF продолжить транспортировку нефти на НПЗ в Панчево. Мы надеемся, что структура собственности NIS изменится, и это позволит возобновить транспортировку нефти".

Ранее хорватские власти отмечали, что Хорватия заинтересована в покупке российской доли в NIS. Сообщалось, что хорватский оператор Адриатического нефтепровода - компания JANAF - могла бы выкупить российскую долю в NIS. Именно по этому трубопроводу поступает нефть для НПЗ сербской компании. Отмечалось, что JANAF задействовал адвокатское бюро в Вашингтоне для представления интересов компании в Управлении по контролю за зарубежными активами Минфина США при осуществлении возможной сделки по NIS.

В настоящее время основные совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", в руках которого сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

В конце сентября США всего на несколько дней перенесли начало применения санкций против NIS - до 8 октября. Прежде США несколько раз переносили на более длительный период применение санкций против сербской энергокомпании.

NIS, являясь "дочкой" российской "Газпром нефти", была включена в американский SDN List в начале 2025 года. На этом фоне президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

Болгария NIS Uni Energy Сербия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гражданин РФ задержан в Сингапуре по запросу США

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Суд в Хельсинки решил, что не имеет полномочий по делу о повреждении кабелей танкером Eagle S

Суд в Хельсинки решил, что не имеет полномочий по делу о повреждении кабелей танкером Eagle S

FT сообщила о возможной передаче группе RBI замороженной доли в Strabag

ФБР уволило 800 сотрудников с началом шатдауна

Что случилось этой ночью: пятница, 3 октября

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Путин считает нагнетанием заявления о российских дронах в Европе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });