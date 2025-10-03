Хорватия ждет изменения структуры собственности сербской NIS для продолжения сотрудничества

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Власти Хорватии ожидают изменения структуры собственности сербской энергокомпании NIS для продолжения транспортировки нефти в Сербию, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович.

"Американские санкции не позволят компании JANAF продолжить транспортировку сырой нефти на НПЗ в Панчево. Мы надеемся, что структура собственности NIS изменится, и это позволит возобновить транспортировку нефти", - приводит его слова газета "Вечерни лист" в пятницу.

Пленкович отметил, что Хорватия продолжает диалог с Сербией и США по этому вопросу.

Ранее хорватские власти заявляли, что Хорватия заинтересована в покупке российской доли в NIS, которая подпала под санкции. Сообщалось, что хорватский оператор Адриатического нефтепровода - компания JANAF - могла бы выкупить российскую долю в NIS. Именно по этому трубопроводу поступает нефть для НПЗ сербской компании. Отмечалось, что JANAF задействовал адвокатское бюро в Вашингтоне для представления интересов компании в Управлении по контролю за зарубежными активами Минфина США при осуществлении возможной сделки по NIS.

В последнее время, на фоне проблем у NIS относительно продления отсрочки американских санкций, активизировались слухи о возможности появления у сербской компании новых акционеров.

В настоящее время основные совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", в руках которого сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром"). В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

В конце сентября США всего на несколько дней перенесли начало применения санкций против NIS - до 8 октября. Прежде США несколько раз переносили на более длительный период применение санкций против сербской энергокомпании.

NIS, являясь "дочкой" российской "Газпром нефти", была включена в американский SDN List в начале 2025 года. На этом фоне президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.