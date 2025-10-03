Поиск

Страны ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи в ноябре на 137 тыс. б/с или более

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ пытаются достичь консенсуса о том, как скорректировать добычу нефти в следующем месяце, с возможным как умеренным, так и более существенным увеличением предложения. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

По их словам, предварительные обсуждения перед встречей группы в воскресенье колебались между двумя основными вариантами добычи в ноябре. Один из делегатов заявил, что базовый сценарий – это повторение повышения добычи в этом месяце на 137 тыс. б/с, как в октябре. Однако, по словам другого делегата, возможно и увеличение добычи в два или более раз.

ОПЕК
