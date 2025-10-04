Поиск

Палата представителей США отменила голосование по проекту о финансировании правительства

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Республиканцы в Палате представителей США отменили планы провести на следующей неделе голосование по законопроекту о временном финансировании правительства, сообщил портал Axios.

Заседание Палаты представителей должно было состояться с 7 по 10 октября, но спикер Майк Джонсон перенес его, и на следующе неделе конгрессмены смогут остаться в своих округах.

"Этот шаг означает, что спикер палаты Майк Джонсон выступает против требований демократов сесть за стол переговоров и договориться о возобновлении работы правительства", - говорится в публикации.

В сентябре Палата представителей проголосовала за принятие законопроекта, который продлевал бы временное финансирование на срок до 21 ноября, однако документ застопорился в Сенате, демократы продолжают настаивать на его обсуждении.

"Мы хотим провести двухпартийную дискуссию, руководствоваться здравым смыслом, чтобы возобновить работу правительства, принять соглашение о расходах", - заявил ранее лидер демократического меньшинства в палате Хоаким Джефферсон, добавив, что "к сожалению, республиканцы не проявили ни малейшего интереса даже к разговору".

Джонсон пояснил, что причина заключается в том, что говорить не о чем.

"Люди спрашивают: "Почему вы не ведете переговоры с (лидером сенатского меньшинства - ИФ) Шумером и Джеффрисом? Потому что мне буквально не о чем вести переговоры", - сказал он журналистам.

В среду текущей недели с 00:00 часов по восточному времени США (7:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Палата представителей США Конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦАХАЛ получил приказ прекратить операцию по захвату города Газа

ЦАХАЛ получил приказ прекратить операцию по захвату города Газа

Нетаньяху удивлен реакцией Трампа на ответ ХАМАС на мирный план США

Трамп считает, что ХАМАС готов к урегулированию в Газе

В Грузии пройдут местные выборы

В Грузии пройдут местные выборы

ХАМАС выражает готовность обсуждать план Трампа по Газе

Что произошло за день: пятница, 3 октября

США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Израиле заявили, что на судах направлявшейся в Газу флотилии не было гумпомощи

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ждет от ХАМАС согласия освободить заложников до вечера 5 октября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2406 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });