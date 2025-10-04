Поиск

План Трампа есть, но как его осуществить не ясно

Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ХАМАС дал с таким нетерпением ожидаемый ответ на предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования положения в Газе. Но прояснил ли он ситуацию? На эту тему наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует со старшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым и научным сотрудником Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова кандидатом исторических наук Людмилой Самарской.

Ближний Восток: Игра в мяч – вместо стремления к миру!

Корр.: В последние дни общественность - и не только Ближнего Востока - с нетерпением ждала ответ ХАМАС на предложенный президентом США Трампом план урегулирования положения в секторе Газа. План был одобрен Израилем и арабскими посредниками - Катаром и Египтом. Казалось, что война в Газе заканчивается. Ответ пришел. И что?

Лямин: Заявление ХАМАС в связи с предложенным Трампом планом похоже на игру в мяч. Вместо четкого ответа на все пункты плана ХАМАС лишь "выражает готовность" обсудить все его детали. Кажется, что руководство движения консультируется с Катаром и Турцией, как напрямую не разозлить Трампа, но и не дать четкого ответа на все поставленные предложения президента США.

С одной стороны, ХАМАС выражает согласие с планом, но при этом заявляет о необходимости дальнейших переговоров о будущем Газы; он говорит о готовности передать Израилю заложников, но обуслoвливает этот шаг необходимостью полного вывода израильских сил из сектора.

А для этого, конечно, нужны отдельные переговоры.

ХАМАС соглашается расстаться с оружием, но считает, что его надо не просто сдать, а передать будущему палестинскому государству. Складывается впечатление, что идет попытка перекинуть мяч ответственности с одной стороны на другую, и ХАМАС явно ведет переговоры с Катаром и Турцией, как это сделать более технично.

Дальше. ХАМАС не возражает против идеи передачи управления Газой группе технократов, но при этом заявляет, что оно должно основываться на "палестинском национальном консенсусе".

Корр.: Таким образом, в ответе ХАМАС ясна только его готовность вернуть всех заложников?

Лямин: Да, ХАМАС заявил о такой готовности, но в обмен на полный вывод израильских сил из сектора. И при этом не ясны условия возвращения из израильских тюрем хамасовских сторонников. Значит опять-таки нужны непрямые переговоры, но для которых нужно хоть какое-то перемирие.

Наконец, в ответе говорится о том, что ряд других предложений по поводу будущего Газы требует "согласия всех палестинцев"… Как это сделать? Не ясно.

Таким образом, ответ ХАМАС на предложения Трампа есть, есть даже декларируемое согласие, но есть и поставленные вопросы, ответ на которые должен дать Израиль.

И если США принимает ответ ХАМАС, то мяч оказывается на их стороне и США должны оказать давление на своего союзника, чтобы не сорвать переговоры.

Трамп принял мяч, а Израиль?

Корр.: Реакция Трампа не заставила себя долго ждать. В соцсети он написал, что пришел к выводу о готовности ХАМАС к долгосрочному миру. И в связи с этим сказал Израилю, что он должен прекратить удары по Газе, чтобы "мы смогли быстро и безопасно вернуть оттуда заложников".

А что же Израиль?

Самарская: Такой неоднозначный ответ ХАМАС для Израиля не явился неожиданностью. Там действительно не рассчитывали на однозначное "да" от этого движения. Такая форма ответа – с одной стороны "да", но в тоже время с оговорками, в Израиле, можно даже сказать, рассматривалась. При этом в Израиле ожидали, что оговорки будут достаточно существенными для того, чтобы их можно было интерпретировать как отказ от плана, потому что принятие всех положений плана, фактически, означало бы поражение ХАМАС! Поэтому "да" в полном смысле от него не ожидали. Да и полного согласия, естественно, и не было.

Вернее, согласие было, но со значительными оговорками.

Быстрая реакция Трампа для Израиля была неожиданной

Корр.: Ответ Трампа, простите за тавтологию, на ответ ХАМАС в Израиле ожидался?

Самарская: Быстрая реакция Трампа с призывом прекратить боевые действия и принять ответ ХАМАС была неожиданной для Израиля.

Естественно, Израиль не мог не ответить положительно, поскольку США остается мощным союзником. Сейчас от обеих сторон ожидается демонстрация готовности и, видимо, мы увидим ее. Это, естественно, не гарантирует долгосрочного успешного выполнения плана, но, по крайней мере, какие-то шаги в этом направлении в ближайшее время будут сделаны.

Корр.: Прекращение огня есть, а относительно возвращения заложников ответ ХАМАС очень уклончив.

Самарская: В первую очередь, речь идет не просто о прекращении огня, но и о прекращении наступательных операций вообще. Только в связи с этим можно ожидать шаги по возвращению заложников.

ХАМАС заявил о готовности их освободить, но это требует большего времени, чем отведенные Трампом 72 часа. Они объясняют это тем, что их надо найти, а в текущей ситуации это сделать непросто, ибо они, возможно, находятся под контролем других группировок. Так что действительно в этом согласии очень много оговорок. Поэтому возникает серьезный вопрос: как именно положения плана будут реализовываться? Вопрос пока остается открытым.

Корр.: Короче говоря, все остается непонятным и ясно одно, что мяч в воздухе?

Самарская: Да, скорее всего именно так.

