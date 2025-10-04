Лидер победившей на чешских выборах партии планирует сформировать правительство меньшинства

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лидер чешской партии "Акция недовольных граждан" (ANO) Андрей Бабиш планирует сформировать правительство меньшинства - при поддержке некоторых других партий в парламенте, сообщает в субботу Чешское радио.

"Мы не будем править коалицией из, к примеру, пяти партий", - заявил он.

При этом Бабич отметил, что начнет переговоры с партиями "Свобода и прямая демократия" (СПД) и "Автомобилисты для себя", чтобы заручиться их поддержкой в парламенте.

Ранее заместитель председателя ANO Карел Гавличек заявил, что партия могла бы рассмотреть коалицию с "Автомобилистами", но категорически против коалиции с партиями, состоящими в нынешнем правительстве, или с Чешской пиратской партией.

Между тем, нынешний премьер-министр страны и лидер правящей правоцентристской коалиции "Вместе" Петр Фиала поздравил ANO с победой на выборах.

По результатам подсчета 99,9% голосов, ANO получает около 34,6%, "Вместе" - 23,3%, "Старосты и независимые"- 11,2%, Чешская пиратская партия - 8,9%, СПД - 7,8%, "Автомобилисты" - 6,8%.

ANO в ходе предвыборной кампании обещала прекратить организацию поставок вооружения Украине, а также выражает несогласие с планами по наращиванию оборонного бюджета Чехии. Кроме того, партия выступает против системы солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС.