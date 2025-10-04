Поиск

Лидер победившей на чешских выборах партии планирует сформировать правительство меньшинства

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лидер чешской партии "Акция недовольных граждан" (ANO) Андрей Бабиш планирует сформировать правительство меньшинства - при поддержке некоторых других партий в парламенте, сообщает в субботу Чешское радио.

"Мы не будем править коалицией из, к примеру, пяти партий", - заявил он.

При этом Бабич отметил, что начнет переговоры с партиями "Свобода и прямая демократия" (СПД) и "Автомобилисты для себя", чтобы заручиться их поддержкой в парламенте.

Ранее заместитель председателя ANO Карел Гавличек заявил, что партия могла бы рассмотреть коалицию с "Автомобилистами", но категорически против коалиции с партиями, состоящими в нынешнем правительстве, или с Чешской пиратской партией.

Между тем, нынешний премьер-министр страны и лидер правящей правоцентристской коалиции "Вместе" Петр Фиала поздравил ANO с победой на выборах.

По результатам подсчета 99,9% голосов, ANO получает около 34,6%, "Вместе" - 23,3%, "Старосты и независимые"- 11,2%, Чешская пиратская партия - 8,9%, СПД - 7,8%, "Автомобилисты" - 6,8%.

ANO в ходе предвыборной кампании обещала прекратить организацию поставок вооружения Украине, а также выражает несогласие с планами по наращиванию оборонного бюджета Чехии. Кроме того, партия выступает против системы солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС.

Чехия ANO правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В столкновениях с участниками акции протеста в Тбилиси пострадали 14 полицейских

Что произошло за день: суббота, 4 октября

Участники акции протеста в Тбилиси подожгли баррикаду близ резиденции президента

Участники акции протеста в Тбилиси подожгли баррикаду близ резиденции президента

Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца

Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца

Премьер Грузии заявил о лидерстве правящей партии на выборах

Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ узнали, что израильская армия пока остается в секторе Газа

СМИ узнали, что израильская армия пока остается в секторе Газа

ЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеров

ЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеров
Обострение палестино-израильского конфликта

План Трампа есть, но как его осуществить не ясно

План Трампа есть, но как его осуществить не ясно

Союзная ХАМАС палестинская группировка поддержала план США по урегулированию в Газе

Союзная ХАМАС палестинская группировка поддержала план США по урегулированию в Газе

Один человек погиб в Ирландии в результате удара шторма "Эми"

Один человек погиб в Ирландии в результате удара шторма "Эми"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7283 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });