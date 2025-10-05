Поиск

Нетаньяху надеется, что ХАМАС освободит заложников в течение нескольких дней

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится на пороге великого достижения и он надеется, что в ближайшие несколько дней удастся освободить всех удерживаемых группировкой ХАМАС заложников.

"Я надеюсь, что мы увидим возвращение всех заложников в ближайшие несколько дней, даже во время праздника Суккот (еврейский праздник, в 2025 году отмечается с 6 по 13 октября - ИФ)", - сказал премьер-министр в видеообращении.

При этом он подчеркнул, что освобождение будет достигнуто либо в соответствии с планом президента США, либо военным путем силами израильских военных.

Близкий к Нетаньяху источник сообщил изданию The Times of Israel, что освобождение заложников в короткие сроки возможно при условии, что переговоры в Египте по завершению технических деталей в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе пройдут гладко.

В переговорах, которые панируется начать в воскресенье или понедельник, примут участие делегации ХАМАС и Израиля, спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Израильскую переговорную группу возглавит министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках реализации первого этапа плана Трампа по Газе получила приказ остановить наступление в городе Газа, ограничиться оборонительными действиями для самозащиты.

Приказ последовал за призывом президента Трампа прекратить боевые действия в секторе Газа и освободить израильских заложников в связи с заявлением палестинского движения ХАМАС о готовности к урегулированию конфликта.

