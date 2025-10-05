Организаторы протестов в Тбилиси обвиняются в призывах к свержению власти

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала организаторов предпринятого накануне штурма здания президентского дворца в Тбилиси - Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе, сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Задержанные обвиняются в действиях по насильственному изменению конституционного строя, призывах к свержению властей, организации группового насилия и участия в нем", - сказал Дарахвелидзе.

Он добавил, что задержанным грозит тюремный срок до 9 лет лишения свободы.