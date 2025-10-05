Поиск

Трамп направит 300 нацгвардейцев для наведения порядка в штате Иллинойс

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение о привлечении 300 военнослужащих Национальной гвардии для наведения порядка в Чикаго (штат Иллинойс), сообщают американские СМИ.

"На фоне продолжающихся беспорядков и беззакония, которые местные лидеры, такие как Прицкер, отказываются пресекать, президент Трамп уполномочил 300 бойцов Национальной гвардии защищать федеральных чиновников и имущество", - цитируют СМИ пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон.

"Президент не будет закрывать глаза на беззаконие, охватившее американские города" - подчеркнула пресс-секретарь.

В субботу федеральный судья временно запретил Трампу направлять Национальную гвардию Орегона в Портленд.

Губернатор Иллинойса демократ Джей Би Прицкер подверг решение президента резкой критике.

Он заявил: "Это абсолютно возмутительно и не по-американски требовать от губернатора ввести войска в пределы наших собственных границ и против нашей воли".

