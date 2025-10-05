Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова совершенствовать вооружение в ответ на политику США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Политика США и наращивание ими вооруженных сил требует от КНДР совершенствования своих вооружений и военной техники, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Если США, открыто игнорируя озабоченность государств региона в вопросах безопасности, продолжат опасное наращивание вооруженных сил, то такое развитие ситуации будет еще активнее подталкивать нас к осуществлению соответствующих военно-технических мер для устранения новых угроз и сохранения баланса сил", - сказал глава КНДР, выступая на церемонии открытия в Пхеньяне выставки вооружений.

Он подчеркнул, что "обстановка безопасности, в которой мы оказываемся ныне, и ее неустойчивость никак не позволяют нам успокоиться или почить на лаврах".

"Сверхмощные вооружения нашего типа (...) удваивают уверенность в подавлении всяких несправедливых вызовов и надежно гарантируют осуществление мечты и идеалов народа. Именно стремительное повышение сил сдерживания войны с их сердцевиной - ядерными вооруженными силами и их непрерывное накопление - победа и прочный мир КНДР", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер добавил, что "скоро все узнают, какие новые цели будут теперь поставлены перед областью оборонной техники (КНДР - ИФ), и в каком сильно измененном виде она будет развиваться на следующей стадии".