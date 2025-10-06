Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Киргизии и Узбекистана

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На территории Узбекистана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, его эпицентр находился в Киргизии, сообщает в понедельник центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

"В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана 6 октября в 01:29 (23:29 мск) ощущалось землетрясение. Сила подземных толчков в Ташкенте - три балла", - говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что эпицентр землетрясения магнитудой находился на расстоянии 199 км в юго-восточном направлении от Ташкента на территории Киргизии в районе Джалал-Абада на глубине 10 км.

По предварительным данным, жертв нет.