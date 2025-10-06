Поиск

Испанская Telefonica планирует уволить не менее 6 тыс. сотрудников

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Испанская телекоммуникационная группа Telefonica планирует сократить не менее 6 тыс. рабочих мест в различных подразделениях до конца года, пишет местная газета Expansion со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, общее число увольнений может достичь 7 тыс.

В компании работают около 100 тыс. человек.

Telefonica намерена официально уведомить профсоюзы о планах по сокращению штата вскоре после презентации новой стратегии компании, намеченной на 4 ноября, говорят источники. Этот стратегический план разработан недавно назначенным председателем совета директоров Telefonica Марком Муртрой.

Expansion пишет, что новый план относительно сокращения штата, скорее всего, будет похож на предыдущий, реализованный в 2024 году. Тогда компания главным образом полагалась на добровольные увольнения сотрудников в возрасте более 55 лет с выплатой компенсации.

Акции Telefonica дорожают на 0,6% в начале торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 10% до 24,35 млрд евро.

Telefonica
