Поиск

Зампред ЕЦБ Гиндос заявил, что регулятору не стоит торопиться с изменением ставок

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Риски для инфляции в еврозоне в целом сбалансированные, и Европейскому центральному банку не стоит торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, полагает заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос.

"Можно сказать, что риски для инфляции сбалансированы. Наши прогнозы сбываются, и мы можем ожидать ценовой стабильности, - сказал он, выступая на мероприятии в Мадриде. - Мы считаем, что текущий уровень ставок оправдан. Он оправдан с точки зрения последних данных об инфляции, наших прогнозов для инфляции на ближайшие годы и трансмиссии ДКП".

Сентябрьский прогноз ЕЦБ предусматривает, что инфляция в еврозоне в следующем году замедлится до 1,7%, а в 2027 году составит 1,9%.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн также отметил, что необходимости менять ключевые процентные ставки в валютном блоке нет. При этом выбор, который стоит перед руководством регулятора, заключается в сохранении либо снижении ставок, полагает он.

"Увеличение вероятности или интенсивности понижательных рисков для инфляции усилит аргументы в пользу небольшого снижения ставок, чтобы лучше защитить среднесрочный таргет, - сказал Лейн. - С другой стороны, рост вероятности или интенсивности повышательных рисков укажет на то, что сохранение ставок на текущем уровне будет оправданным в краткосрочной перспективе".

ЕЦБ в сентябре сохранил ставки на прежнем уровне, в том числе ключевую ставку по депозитам на уровне 2%. Следующее заседание регулятора состоится 30 октября.

ЕЦБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт
Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета

Макрон принял отставку премьера Франции Себастьена Лекорню

Макрон принял отставку премьера Франции Себастьена Лекорню

Организаторам нападения на президентскую резиденцию в Тбилиси предъявили обвинения

Организаторам нападения на президентскую резиденцию в Тбилиси предъявили обвинения

Аэропорт Осло приостанавливал работу из-за сообщений о беспилотниках

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 октября

Европейские рынки акций выросли в пятницу, кроме германского

Европейские рынки акций выросли в пятницу, кроме германского

ХАМАС опровергает сообщения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа по Газе

Объявлен состав нового правительства Франции

Объявлен состав нового правительства Франции
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });