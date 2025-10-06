Зампред ЕЦБ Гиндос заявил, что регулятору не стоит торопиться с изменением ставок

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Риски для инфляции в еврозоне в целом сбалансированные, и Европейскому центральному банку не стоит торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, полагает заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос.

"Можно сказать, что риски для инфляции сбалансированы. Наши прогнозы сбываются, и мы можем ожидать ценовой стабильности, - сказал он, выступая на мероприятии в Мадриде. - Мы считаем, что текущий уровень ставок оправдан. Он оправдан с точки зрения последних данных об инфляции, наших прогнозов для инфляции на ближайшие годы и трансмиссии ДКП".

Сентябрьский прогноз ЕЦБ предусматривает, что инфляция в еврозоне в следующем году замедлится до 1,7%, а в 2027 году составит 1,9%.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн также отметил, что необходимости менять ключевые процентные ставки в валютном блоке нет. При этом выбор, который стоит перед руководством регулятора, заключается в сохранении либо снижении ставок, полагает он.

"Увеличение вероятности или интенсивности понижательных рисков для инфляции усилит аргументы в пользу небольшого снижения ставок, чтобы лучше защитить среднесрочный таргет, - сказал Лейн. - С другой стороны, рост вероятности или интенсивности повышательных рисков укажет на то, что сохранение ставок на текущем уровне будет оправданным в краткосрочной перспективе".

ЕЦБ в сентябре сохранил ставки на прежнем уровне, в том числе ключевую ставку по депозитам на уровне 2%. Следующее заседание регулятора состоится 30 октября.