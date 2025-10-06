Иран открыл новые запасы газа в объеме около 280 млрд куб. м

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Иран по итогам испытания разведочной скважины открыл запасы газа на месторождении Пазан, передает агентство Shana слова министра нефти и газа страны Мохсена Пакнежада.

По его словам, новые запасы оценены в объеме 10 трлн куб. футов (около 280 млрд куб. м - ИФ).

Месторождение Пазан расположено примерно в 21 км от города Джам (провинция Бошехр). Министр отметил, что на месторождении восемь лет не проводились геологоразведочные работы, и после этого перерыва возобновились работы на второй разведочной скважине.

По словам Пакнежада, добыча газа из этих запасов может начаться через 40 месяцев.