Tesla во вторник может представить новый автомобиль

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla во вторник может представить новый автомобиль, такой вывод следует из опубликованных компанией видео в соцсети X.

В первом коротком ролике запечатлен автомобиль, у которого можно распознать только включенные в темноте фары. Во втором ролике демонстрируется вращающийся автомобильный диск, а в конце - надпись "10/7", что означает 7 октября.

По мнению инвесторов и аналитиков, на которых ссылается Reuters, компания представит бюджетный электромобиль. CNBC пишет, что это также может быть новый Roadster.

Акции Tesla дорожают на 4,3% на торгах в понедельник.