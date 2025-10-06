Tesla во вторник может представить новый автомобиль
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla во вторник может представить новый автомобиль, такой вывод следует из опубликованных компанией видео в соцсети X.
В первом коротком ролике запечатлен автомобиль, у которого можно распознать только включенные в темноте фары. Во втором ролике демонстрируется вращающийся автомобильный диск, а в конце - надпись "10/7", что означает 7 октября.
По мнению инвесторов и аналитиков, на которых ссылается Reuters, компания представит бюджетный электромобиль. CNBC пишет, что это также может быть новый Roadster.
Акции Tesla дорожают на 4,3% на торгах в понедельник.