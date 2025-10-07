Казахстан увеличит до 130 тыс. тонн ежемесячные поставки нефти в Германию в 2026 году

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году до 130 тыс. тонн ежемесячно, сообщила пресс-служба нацкомпании "Казмунайгаз" (КМГ).

По информации пресс-службы, во вторник председатель правления КМГ Асхат Хасенов обсудил с генеральным директором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером вопросы транспортировки казахстанской нефти в Германию.

"По итогам встречи был продлен текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года (из ресурсов Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.). Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тыс. до 130 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В КМГ напомнили, что в 2024 году также начата отгрузка нефти из ресурсов КМГ Кашаган Б.В., в 2025 году - из ресурсов ТОО "Тенгизшевройл".

За девять месяцев 2025 года объем поставки казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в г.Шведт составил порядка 1,5 млн тонн.