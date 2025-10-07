Курдское ополчение обвинило военных Сирии в попытке блокировать ряд районов Алеппо

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Сирийские демократические силы" (СДС), ядро которых составляют курдские отряды самообороны, во вторник обвинили военных Сирии в стремлении взять в осаду два населенных преимущественно курдами района в городе Алеппо на севере Сирии, сообщает Associated Press.

"Правительственные силы попытались вести наступление при помощи танков и бронетехники, атаковали жилые районы из минометов и с беспилотников, из-за чего пострадали мирные жители, а имуществу был нанесен ущерб", - отмечается в заявлении.

Сообщается, что ранее правительственные отряды уже наносили удары по этим районам Алеппо; в итоге местным жителям пришлось оказать сопротивление.

Издание "Рудау" уточняет, что речь идет о районах Шейх-Максуд и Ашрафия, где произошли столкновения между правительственными подразделениями и СДС. В СДС также опровергли информацию о том, что их бойцы атаковали местные КПП. При этом за последние дни в регионе происходили спорадические столкновения между силами Дамаска и курдскими ополченцами, стороны обвиняли друг друга в провокациях.

В свою очередь в сирийском Минобороны заявили, что причиной конфронтации стали "атаки сил Рабочей партии Курдистана/Отрядов народной самообороны и СДС, нападение на гражданских лиц и попытки взять под контроль больше деревень".

По данным западных СМИ, ранее СДС усилили рейды против спящих ячеек "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) в городах под их контролем, населенных преимущественно арабами, а также активизировали вербовку в свои ряды местных жителей. Подобные действия вызвали недовольство среди проживающих тут арабских племен и обвинения в дискриминации.

10 марта в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. Однако, отмечали турецкие СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало. В то же время некоторые бойцы СДС покинули районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо.

В июле в СДС заявляли, что пока не могут пойти на разоружение своих бойцов.