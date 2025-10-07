Президенты Белоруссии и России обсудили по телефону двусторонние отношения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор провели во вторник президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

"Сверили часы в части предстоящих контактов - в частности, на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится на текущей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы Белоруссии и РФ обсудили также ряд вопросов, касающихся развития белорусско-российских отношений, международной повестки, обстановки в регионе.

Лукашенко также поздравил российского коллегу с днем рождения.