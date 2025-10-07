Инвестфирма Marlin рассматривает продажу шведской ИТ-компании Medius за $2 млрд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Marlin Equity Partners изучает возможность продажи шведского разработчика облачного ПО Medius, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Потенциальная стоимость сделки оценивается в $2 млрд.

По данным источников, Marlin готовит сделку совместно с консалтинговой фирмой Evercore Inc. Переговоры с потенциальными покупателями могут стартовать в начале следующего года. При этом Marlin не исключает, что оставит актив в своей собственности на более длительный срок.

Medius специализируется на разработке облачных решений для автоматизации учета платежей. Среди клиентов компании - британский универмаг Liberty, производитель спортивной одежды Puma SE и косметическая компания Lush Cosmetics.

Marlin приобрела Medius в 2017 году. В 2022 году миноритарная доля в компании была продана инвестфирме Advent International за неназванную сумму.