Поиск

Инвестфирма Marlin рассматривает продажу шведской ИТ-компании Medius за $2 млрд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Marlin Equity Partners изучает возможность продажи шведского разработчика облачного ПО Medius, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Потенциальная стоимость сделки оценивается в $2 млрд.

По данным источников, Marlin готовит сделку совместно с консалтинговой фирмой Evercore Inc. Переговоры с потенциальными покупателями могут стартовать в начале следующего года. При этом Marlin не исключает, что оставит актив в своей собственности на более длительный срок.

Medius специализируется на разработке облачных решений для автоматизации учета платежей. Среди клиентов компании - британский универмаг Liberty, производитель спортивной одежды Puma SE и косметическая компания Lush Cosmetics.

Marlin приобрела Medius в 2017 году. В 2022 году миноритарная доля в компании была продана инвестфирме Advent International за неназванную сумму.

Marlin Equity Partners Medius
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе

Европарламент одобрил реформу, упрощающую отмену безвизового режима ЕС для определенных стран

Европарламент одобрил реформу, упрощающую отмену безвизового режима ЕС для определенных стран

Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

Кипр обязал россиян сдавать биометрию для виз

Кипр обязал россиян сдавать биометрию для виз

Суд в Грузии арестовал организаторов штурма президентской резиденции

Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в квантовой механике

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в квантовой механике

Эксперты оценили военную помощь США Израилю с 7 октября 2023 года в $21,7 млрд

Эксперты оценили военную помощь США Израилю с 7 октября 2023 года в $21,7 млрд

Силы правительства Сирии и отряды курдов достигли перемирия после эскалации в Шейх-Максуде

Еврокомиссия намерена предложить пошлины в 50% на всю импортную сталь

Еврокомиссия намерена предложить пошлины в 50% на всю импортную сталь
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7309 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });