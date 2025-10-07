Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent в 2025 году до $68,64/барр.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год: с $67,8 до $68,64 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2026 год повышен с $51,43 до $52,16 за баррель.

По оценке ведомства, средняя цена Brent в сентябре составила $68 за баррель.

Аналитики EIA по-прежнему ожидают начала падения котировок в четвертом квартале текущего года. По их оценке, в этот период цена Brent опустится в среднем до $62 за баррель (в прошлом месяце ведомство прогнозировало данный показатель в $59 за баррель).