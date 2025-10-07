Трамп допустил, что урегулирование украинского конфликта будет сложнее ближневосточного

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что решение конфликта между Россией и Украиной может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

"Я думал, что этот конфликт будет легко решить, но сейчас выходит, что он, возможно, сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке", - заявил он журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник.

Президент США вновь отметил, что у него сложились хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но сейчас Трамп в нем разочарован.