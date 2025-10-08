Сенат утвердил послом США в Таллине русскоговорящего уроженца Эстонии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США утвердил послом в Таллине русскоговорящего уроженца Эстонии, юриста Романа Пипко, сообщило американское посольство в Эстонии.

"Посольство США в Таллине с нетерпением ждет встречи с вами и нашего сотрудничества по реализации президентской повестки дня США, направленной на то, чтобы сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей, укрепляя наше долгосрочное партнерство и альянс с Эстонией", - говорится в сообщении.

Пипко родился в 1960 году в Эстонии. В 1981 году он вместе с матерью эмигрировал в США, где работал в Институте исследований СССР имени Гарримана Колумбийского университета.

Назначая его в начале года кандидатом на пост посла в Эстонии, президент США Дональд Трамп отметил, что Пипко представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и Фонде предпринимательства США в России. Он также представлял интересы американских компаний и вел переговоры по проектам от Европы до Африки. Кроме того, работал по обеспечению соблюдения санкций.

В начале этого года сторонник Демократической партии США посол в Эстонии Джордж Кент подал в отставку.