Лекорню считает вероятным назначение нового премьер-министра Франции до конца недели

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Уходящий отставку премьер-министр Франции Себастьен Лекорню выразил надежду в эфире France 2, что президент Эммануэль Макрон, вероятно, сможет назначить нового премьера в ближайшие два дня.

"Я сказал президенту, что перспектива роспуска Национального собрания отдаляется и, по моему мнению, ситуация позволяет президенту назначить премьер-министра в ближайшие 48 часов", - сказал Лекорню.

Он объяснил это тем, что "абсолютное большинство в Национальном собрании выступает против роспуска парламента".

Незадолго до эфира Лекорню провел с Макроном встречу, которая длилась чуть больше часа.

6 октября Лекорню подал президенту прошение об отставке, Макрон принял ее.

7 и 8 октября Лекорню по поручению Макрона провел финальные переговоры с политическими силами, чтобы проверить, есть ли возможности для компромиссов. Ультраправое "Национальное объединение" и ультралевая партия "Непокоренная Франция" отказались от переговоров.