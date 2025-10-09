Трамп считает, что сумеет урегулировать украинский конфликт

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться урегулирования украинского кризиса.

"Думаю в итоге мы сможем решить проблему с Россией и Украиной", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что по его подсчетам за второй президентский срок он уже сумел урегулировать восемь международных кризисов. "Возможно, никто в истории не добился ничего подобного", - предположил президент.

"Но, может быть, они найдут предлог выбрать не меня", - добавил Трамп, рассуждая о том, станет ли он позже на этой неделе лауреатом Нобелевской премии мира.