Китай ввел санкции против 14 западных оборонных фирм и организаций

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство Китая решило ввести санкции против 14 компаний и организаций оборонной сферы стран Запада, в основном из США, сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление китайского Министерства коммерции.

В частности, под санкции попала базирующаяся в Канаде компания TechInsights, связанная с полупроводниками, реверс-инжинирингом и анализом рынков.

Этим структурам запрещены торговля и инвестиции в КНР, а юридическим и физическим лицам в Китае нельзя вести дела с подсанкционными организациями, делиться с ними важной информацией.

Кроме того, КНР ввела меры экспортного контроля в отношении ряда технологий и услуг в области добычи полезных ископаемых. SCMP отмечает, что правительство впервые пошло на такой шаг.

Западные СМИ отмечают, что КНР добавила в список редкоземельных металлов, вывоз которых будет находится под контролем, гольмий, эрбий, тулий, европий и иттербий.

В Министерстве коммерции также обвинили ряд зарубежных организаций в попытках получения редкоземельных металлов ради целей, которые ставят под угрозу безопасность Китая.

"Эти ресурсы используются прямо или опосредованно в областях деятельности, связанных с государственной безопасностью, таких как военные операции, что грозит существенным ущербом или потенциальной угрозами безопасности Китая и его интересам", - отмечалось в заявлении ведомства.

Но в министерстве не указали, о каких иностранных организациях идет речь, добавляет SCMP.