Спецпредставитель ЕС по санкциям отметил сложность переговоров с Китаем о России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что обсуждения ЕС с Китаем российской темы проходят непросто.

"Разговоры с Китаем по поводу России - сложны", - сказал он Bloomberg.

Он также выразил уверенность, что ЕС согласует 19-й пакет санкций против России на следующей неделе, а пока он ожидает продолжения обсуждений. По его словам, ЕС сосредотачивает усилия на танкерах, связанных с Россией.

О'Салливан заверил, что санкции сами по себе не приведут к прекращению конфликта на Украине, но крайне важны и оказывают влияние на Россию.

По данным портала EUobserver, ранее в ЕС согласовали внесение в "черные списки" по России в рамках готовящегося 19-го пакета санкций еще 31 юридического и физического лица, 120 танкеров, а также ужесточение мер против российского банковского сектора.

Для принятия пакета требуется единодушная поддержка государств ЕС.

