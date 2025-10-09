Туристка из РФ погибла в ДТП в Абхазии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российская туристка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Ткуарчальском районе Абхазии, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики.

"Автомобиль с семью российскими туристами сорвался в пропасть в поселке Акармара. В результате ДТП погибла одна туристка из России", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что прибывшие на место спасатели МЧС извлекли из 50-метровой расщелины троих пострадавших и тело погибшей женщины. Еще трое туристов и водитель смогли выбраться самостоятельно.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести спасатели доставили в местную больницу.