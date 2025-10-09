Поиск

OpenAI предоставит доступ к бюджетному тарифу для пользователей ChatGPT еще в 16 странах Азии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - OpenAI предоставила доступ к самому бюджетному тарифному плану для использования чат-бота ChatGPT еще в 16 азиатских странах, сообщил в соцсети X вице-президент OpenAI Ник Терли, отвечающий за направление ChatGPT.

Тарифный план ChatGPT Go, изначально запущенный в Индии и Индонезии, предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям чат-бота, включая генерацию изображений. В Индии его цена в переводе на доллары составляет около $4,5, в Индонезии - $4,53.

Теперь самый бюджетный план использования ChatGPT будет расширен на Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мальдивы, Мьянму, Непал, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланку, Таиланд, Восточный Тимор и Вьетнам.

Таким образом компания старается сделать свою последнюю модель GPT-5 более доступной для пользователей. Ранее Терли отмечал, что повышение доступности ChatGPT является одним из главных запросов пользователей.

OpenAI предлагает два основных тарифа на использование чат-бота в большинстве стран мира - это ChatGPT Plus стоимостью $20 в месяц и ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц.

OpenAI ChatGPT GPT-5
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие начнется в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля соглашения с ХАМАС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Встреча президентов РФ и Азербайджана завершилась

Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Нобелевская премия - 2025

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Бельгия опасается, что использование замороженных активов РФ для кредита Киеву можно будет счесть конфискацией

Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций

Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });