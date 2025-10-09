OpenAI предоставит доступ к бюджетному тарифу для пользователей ChatGPT еще в 16 странах Азии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - OpenAI предоставила доступ к самому бюджетному тарифному плану для использования чат-бота ChatGPT еще в 16 азиатских странах, сообщил в соцсети X вице-президент OpenAI Ник Терли, отвечающий за направление ChatGPT.

Тарифный план ChatGPT Go, изначально запущенный в Индии и Индонезии, предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям чат-бота, включая генерацию изображений. В Индии его цена в переводе на доллары составляет около $4,5, в Индонезии - $4,53.

Теперь самый бюджетный план использования ChatGPT будет расширен на Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мальдивы, Мьянму, Непал, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланку, Таиланд, Восточный Тимор и Вьетнам.

Таким образом компания старается сделать свою последнюю модель GPT-5 более доступной для пользователей. Ранее Терли отмечал, что повышение доступности ChatGPT является одним из главных запросов пользователей.

OpenAI предлагает два основных тарифа на использование чат-бота в большинстве стран мира - это ChatGPT Plus стоимостью $20 в месяц и ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц.