Токаев заявил об особой роли русского языка как средства объединения народов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль русского языка как средства объединения народов, отметив при этом важность последовательного укрепления статуса казахского языка и развития многоязычия в стране.

"В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью. Но это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного", - сказал Токаев на саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе.

Он отметил, что казахскому языку по-прежнему будет уделяться должное внимание.

"Убежден, молодежь при поддержке властей может легко овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Таких примеров в мире немало. Собственно говоря, это происходит и в Казахстане. Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке. Это стержневая основа нашей национальной политики под лозунгом "Единство в многообразии", - отметил Токаев.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе
ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии
