После ДТП в Абхазии госпитализированы шесть российских туристов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Шесть российских туристов, получившие травмы в результате ДТП в поселке Акармара в Ткуарчалском районе Абхазии, доставлены в республиканскую больницу в Сухум, где им предоставляют всю необходимую медпомощь, сообщает абхазское министерство здравоохранения.

По данным ведомства у двух пострадавших травмы легкой степени тяжести, у остальных - средней и тяжелой.

"Одному пациенту в настоящее время проводят оперативное лечение, остальным - дополнительные медицинские обследования", - уточняется в сообщении.

Как сообщало МЧС Абхазии, автомобиль с туристами из Ставрополья сорвался в пропасть в горах Абхазии в среду днем . В результате ДТП погибла женщина, еще 7 человек получили травмы. Первичную помощь пострадавшим оказали в Ткуарчальской больнице.

Сухум Абхазия Ставрополье
