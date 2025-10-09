Увеличится число субъектов, участвующих в эксперименте по сдаче ОГЭ только по двум предметам

Эксперимент предлагают продлить до 2029 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ опубликовало проект федерального закона о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам и расширении географии проведения пилота до семи субъектов.

"Эксперимент проводится в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Московской, Липецкой, Ростовской и Тюменской областях, Республике Татарстан. (...) Цифры "2025" (год - ИФ) заменить цифрами "2029", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Согласно проекту, исполнительным органам субъектов России, участвующих в эксперименте, не позднее 1 марта 2026 года необходимо разработать и принять нормативные правовые акты, нужные для проведения эксперимента, довести до обучающихся и их родителей информацию об эксперименте, о порядке приема на обучение по образовательным программам среднего общего образования и среднего профессионального образования соответствующего года проведения эксперимента.

В случае необходимости внесения изменений в указанные нормативные правовые акты, такие изменения вносятся не позднее 1 марта года проведения приемной кампании, уточняется в документе.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что число регионов, участвующих в эксперименте, планируется увеличить с трех до шести.

Эксперимент проводился впервые в рамках федерального закона от 1 апреля 2025 г. № 40-ФЗ "О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования" в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Он предусмотрел упрощенную процедуру поступления выпускников 9-х классов в образовательные организации среднего профессионального образования. Школьникам достаточно сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.