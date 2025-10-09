Поиск

Увеличится число субъектов, участвующих в эксперименте по сдаче ОГЭ только по двум предметам

Эксперимент предлагают продлить до 2029 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ опубликовало проект федерального закона о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам и расширении географии проведения пилота до семи субъектов.

"Эксперимент проводится в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Московской, Липецкой, Ростовской и Тюменской областях, Республике Татарстан. (...) Цифры "2025" (год - ИФ) заменить цифрами "2029", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Согласно проекту, исполнительным органам субъектов России, участвующих в эксперименте, не позднее 1 марта 2026 года необходимо разработать и принять нормативные правовые акты, нужные для проведения эксперимента, довести до обучающихся и их родителей информацию об эксперименте, о порядке приема на обучение по образовательным программам среднего общего образования и среднего профессионального образования соответствующего года проведения эксперимента.

В случае необходимости внесения изменений в указанные нормативные правовые акты, такие изменения вносятся не позднее 1 марта года проведения приемной кампании, уточняется в документе.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что число регионов, участвующих в эксперименте, планируется увеличить с трех до шести.

Эксперимент проводился впервые в рамках федерального закона от 1 апреля 2025 г. № 40-ФЗ "О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования" в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Он предусмотрел упрощенную процедуру поступления выпускников 9-х классов в образовательные организации среднего профессионального образования. Школьникам достаточно сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.

Минпросвещения РФ Санкт-Петербург Сергей Кравцов Татарстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп не исключил введение санкции против РФ

Что произошло за день: четверг, 9 октября

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

Польша потратила на помощь Украине порядка $30 млрд

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие начнется в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля соглашения с ХАМАС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Встреча президентов РФ и Азербайджана завершилась

Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2436 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });