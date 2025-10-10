Поиск

Туркменистан выступает за укрепление партнерства с Россией в инновациях

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на втором саммите "Центральная Азия - Россия", предложил ускорить и конкретизировать партнерство в инновационной сфере.

Текст выступления Бердымухамедова опубликован в пятницу в газете "Нейтральный Туркменистан".

"Выступаем за ускорение и конкретизацию партнерства в инновационной сфере. Нет нужды говорить о том, какое это имеет значение в плане внутреннего развития и международной конкуренции", - подчеркнул президент Туркменистана.

"Знаем и высоко оцениваем стратегическую линию России на широкую международную кооперацию в технологиях и инновациях. В этом контексте видим широкие перспективы сотрудничества и в нашем формате", - отметил Бердымухамедов.

По его словам, "для Туркменистана инновационное ускорение сегодня выступает одним из мощнейших стимулов развития национальной экономики и социальной сферы".

"Хотели бы приступить к практическому сотрудничеству, привлечению на взаимовыгодной основе инновационного потенциала партнеров в нашу индустриальную отрасль, в АПК, градостроительство, создание "умных" городов", - подытожил глава республики.

